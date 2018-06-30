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Аргентину и Месси встретили горячо

12:00, 30.06.2018 5 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России

Видеоотчет с казанского приема аргентинских гостей

Аргентину и Месси встретили горячо Фото: Максим Платонов

Еще в прошлом году, когда в тот же отель заселялась сборная Португалии во главе со звездным Криштиано Роналдо, некоторые встречающие болельщики выкрикивали имя Лионеля Месси, то ли провокации ради, то ли действительно взывая к судьбе, чтобы в Казань прилетела другая мировая звезда футбола. И вот они дождались! Сборной Аргентины, которая со скрипом прошла в 1/8 финала чемпионата мира, предстоит сегодня сыграть с французами на «Казань Арене». Так что армия поклонников аргентинского таланта оккупировала казанский отель за пять часов до приезда бело-голубой сборной. Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече Месси и Ко с болельщиками и подготовил видеосюжет.


Видео Эрика Добролюбова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    Порвут они французов, точно порвут
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  • Анонимно 30 июня
    Кто там у французов самый сильный?
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  • Анонимно 30 июня
    И снова звучит именитое Месси... Аргентина должна взять игру
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  • Анонимно 30 июня
    Аргентину не спас Месси
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  • Анонимно 30 июня
    Разочаровала Аргентина сегодня, очень. Ждал большего от игры
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