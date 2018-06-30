Аргентину и Месси встретили горячо

Еще в прошлом году, когда в тот же отель заселялась сборная Португалии во главе со звездным Криштиано Роналдо, некоторые встречающие болельщики выкрикивали имя Лионеля Месси, то ли провокации ради, то ли действительно взывая к судьбе, чтобы в Казань прилетела другая мировая звезда футбола. И вот они дождались! Сборной Аргентины, которая со скрипом прошла в 1/8 финала чемпионата мира, предстоит сегодня сыграть с французами на «Казань Арене». Так что армия поклонников аргентинского таланта оккупировала казанский отель за пять часов до приезда бело-голубой сборной. Корреспондент «Реального времени» побывал на встрече Месси и Ко с болельщиками и подготовил видеосюжет.