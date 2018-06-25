«Нас пугали Салахом — и ничего у него не получилось». Стоит ли Черчесову бояться Суареса и Кавани?

Сегодня у сборной России матч за первое место в группе

Фото: Олег Тихонов

Сборная России после побед над Саудовской Аравией и Египтом вышла из группы. Уже сегодня наша команда попробует не проиграть Уругваю и занять в ней первое место. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», отыскал все слабые стороны южноамериканцев и предположил, как Россия будет их использовать.

Найти слабые места у Уругвая сложнее, чем у египтян или саудитов

Наши вышли из группы. Однако все самое интересное и даже судьбоносное для сборной России только начинается. Сейчас во всех ток-шоу артисты, депутаты и просто случайные люди воспевают достоинства игроков нашей команды. Но стоит им потерпеть пару поражений, как все вновь отвернутся от команды. Футболисты сборной России это, конечно, прекрасно понимают и потому с полной серьезностью готовятся к матчу с Уругваем.

«В матчах с Саудовской Аравией и Египтом мы в первую очередь давили на их болевые точки», — поделился секретом успеха Сергей Игнашевич. Нет никаких сомнений, что Черчесов постарается проделать тот же трюк с Уругваем. Однако у южноамериканцев найти слабости гораздо сложнее, чем у арабских команд, — даже с учетом травмы основного центрального защитника Хосе Хименеса. Его должен заменить Себастьян Коатес — чуть менее стабильный, но в целом надежный игрок обороны лиссабонского «Спортинга».

«Болевая точка» Уругвая, судя по первым двум играм, заключается в преодолении максимально уплотненной обороны. В первом туре латиноамериканцы встречались с Египтом, который в отсутствие Салаха расположился вдесятером на своей половине поля. В итоге Уругвай победил благодаря голу на 93-й минуте — факт, говорящий о том, что у команды Оскара Вашингтона Табареса явно не все было под контролем. Саудовская Аравия, в отличие от Египта, не стала столь откровенно запираться в своей штрафной и даже сама создала пару моментов.

Оба возникли после подач с фланга и дальнейшей силовой борьбы — Станислав Черчесов наверняка уже взял этот факт на карандаш. Очевидно, что в игре с Уругваем с первых минут вновь выйдет не «легкий» Смолов, а Артем Дзюба — абсолютно лучший форвард 2-го тура ЧМ! Дзюба выиграл свыше 50% (!) единоборств — при том что его регулярно опекали по два-три египетских защитника. Более того, Артем сделал свыше 85% точных передач — пока это лучший показатель на ЧМ! Уругвайская связка Хименес — Годин отработана годами, однако Хименес получил травму. И тут очень многое будет зависеть от того, насколько быстро Диего Годин найдет общий язык с возрастным Себастьяном Коатесом. Как показал матч с Египтом, в одиночку Дзюбу сдержать почти невозможно.

Диего Годин дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Но далеко не он является главной звездой сборной Уругвая. Перед началом ЧМ болельщики панически боялись связки Кавани — Суарес, и вот тут у Черчесова могут возникнуть неожиданные идеи, вплоть до возвращения к схеме в три защитника. «Я думаю, против уругвайцев можно рискнуть и сыграть в три игрока обороны. Наши центральные защитники очень медленные, поэтому в первую очередь стоит насытить середину поля и отрезать от игры реактивных Кавани и Суареса», — считает Игорь Рабинер. В целом защитники Египта и Саудовской Аравии справились с нейтрализацией звездного дуэта — в особенности Кавани. Однако тройку образцовых атак уругвайцы все же смогли провести.





Плеймейкер сборной Уругвая Матиас Весино имеет массу вариантов для развития атаки. Слева на чужую половину в одиночестве врывается Мартин Касерес, в центр нападения с позиции левого вингера резко смещается Кристиан Родригес. Именно ему следует заброс.





Кристиан Родригес готовится принять мяч головой, и вот тут очевидные проблемы у Саудовской Аравии возникают на месте левого опорного полузащитника. Карлос Санчес находит абсолютно свободное пространство, но Кристиан Родригес своим решением шокирует всех — хавбек скидывает мяч затылком Луису Суаресу.





Медлительность игрока обороны приводит к тому, что Суарес отыгрывает фору и первым успевает к мячу. Он может отпасовать направо на открытого Санчеса, но решает пробить сам. Гола не случилось.

ВЫВОД: В этих простых атаках мы видим сочетание точности, своевременных забеганий, удачной взаимозаменяемости игроков Уругвая по позициям. Эта атака стала одной из лучших позиционных для команды за весь ЧМ.

С чем должна «переспать» сборная России

А ахиллесовой пятой Уругвая стали фланги, где мы также сталкиваемся с некоторыми загадками. Совершенно непонятно, почему Табарес не выпускает с первых минут Диего Лаксальта — возможно, будущего игрока «Интера» или «Челси». Недоверие к Лаксальту привело к тому, что в игре с Египтом край закрывал номинальный опорник Найтан Нандес — получилось не очень. В матче с Саудовской Аравией по флангам вышли Карлос Санчес и Кристиан Родригес, и если у первого временами получалось неплохо открываться, то второй был весьма пассивен. Помимо Лаксальта, в запасе у уругвайцев остались опытнейший Макси Перейра и новичок «Арсенала» Лукас Торрейра. Берегли на сборную России?

У Черчесова и Табареса есть большой выбор для кадровых и тактических маневров. Матч сборных России и Уругвая поистине станет матчем тренерских решений, и скорее всего, в этой шахматной партии больше одного-двух голов не случится. Индивидуально южноамериканцы выше классом, однако это совершенно не тревожит Черчесова. «Нас пугали Салахом — и ничего у него не получилось. Сегодня будет теория, объясним нюансы игрокам. Они должны с этим переспать и завтра исполнить», — заявил Станислав Саламович. Заявил как никогда уверенно. Победы окрыляют!