Идентификация Месси: «игрок одной команды» и ни разу не великий — где-то смеется Роналду

Жаль Марадону, которого Лионель довел до слез

Незабитый пенальти Исландии и безвольное поражение от сборной Хорватии вновь заставили говорить о положении Лионеля Месси в мировом футболе. Безусловно, аргентинец заслужил право называться одной из ярчайших звезд мирового футбола — но не более того. Его постоянные провалы со сборной своей страны, отсутствие в финалах Лиги чемпионов после ухода Хави из «Барселоны» и доминирование Криштиану Роналду ставят Лео неутешительный диагноз. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В сборной уникальность Месси меркнет. Да и за пределами Каталонии — вопрос»

Месси или Роналду? Роналду или Месси? Этот вопрос будоражит умы миллионов футбольных фанатов, половина из которых будет за аргентинца, а другая стопроцентно за Роналду. И все они будут приводить тысячу и одну причину, доказывающую их правоту, как бы ни был хорош оппонент в лице одного из двух ярчайших футболистов планеты. Иногда в споре появляется перекос в одну из сторон, как, например, в настоящее время после поражения сборной Аргентины от хорватской дружины на чемпионате мира. В таком же положении был Роналду 4 года назад, когда аргентинцы во главе с Лео дошли до финала, а португалец выглядел бледной тенью самого себя. Но все это означает лишь одно — и Месси, и Роналду необычайно хороши в тепличных для себя условиях и одинаково плохи при стечении определенных обстоятельств.

«Роналду — отличный игрок, посмотрите только на список его наград. Сейчас не нужно сравнивать его с Месси, потому что в сборной уникальность Месси меркнет. Возможно, футболисты не могут приспособиться к его игре. Это и моя вина тоже».

Эти слова принадлежат главному тренеру Аргентины после того самого поражения от Хорватии. Но как бы сильно Хорхе Сампаоли не хотел обойтись без сравнения двух величайших футболистов современности, уйти от этой темы вряд ли получится. Наверняка понимает это и сам тренер, но при этом понятно и то, что прямо сейчас Месси находится не в самом выгодном положении для подобных «номинаций». Так что удивляться и принимать за «чистую монету» высказывания Сампаоли не стоит.

Хорхе Сампаоли:

«Роналду — отличный игрок, посмотрите только на список его наград. Сейчас не нужно сравнивать его с Месси, потому что в сборной уникальность Месси меркнет. Возможно, футболисты не могут приспособиться к его игре. Это и моя вина тоже»



Между тем, в последних сезонах позиции Месси в споре за звание лучшего игрока мира в споре с Роналду заметно сдали. Португалец в минувшем вновь был успешен на клубном уровне, защитил с «Реалом» титул Лиги чемпионов и попутно побил несколько новых рекордов. У Месси за этот период — успех в чемпионате Испании и вылет в ЛЧ от итальянской «Ромы», где сам аргентинец просто испарился на поле. Не заметить разницу между этими двумя футболистами, как и не понимать, кто на этот раз больше заслуживает «Золотой мяч», просто невозможно.

«Месси и Роналду — кого бы ты выбрал?»

«Мы всегда говорим, что футболисты важнее всего в этой игре, и это так. Но их роль — 60 процентов, не 90 процентов. Потому что когда лажаем мы, тренеры, это хуже, чем когда это делают игроки. Тренеры играют большую роль в футболе. Месси хорош, но он хорош, потому что у него невероятные партнеры. Я задаю тебе вопрос: если бы тебе пришлось выбирать, кого взять в обычную команду — Месси и Роналду — кого бы ты выбрал?».

Представленный выше монолог — не отрывок из какой-либо статьи португальского или испанского издания. Слова эти принадлежат тренеру мадридского «Атлетико» аргентинцу Диего Симеоне, и они в точности описывают происходящее со сборной Аргентины на чемпионате мира и говорят о заслугах Лионеля Месси. Сампаоли построил игру вокруг одного человека, но каким бы величайшим не был этот игрок, спасти команду в одиночку он не способен, что доказывал уже не раз. В отличие от Роналду, который специализируется на индивидуальном обеспечении результата в сборной Португалии.

Отсутствие наград с Аргентиной вредит имиджу Месси даже больше, чем его неудачи с «Барселоной» в Лиге чемпионов



Сборная Аргентины не выходила из группы на чемпионатах мира еще тогда, когда за нее играли Креспо и Батистута, а лидером в центре поля был тот самый Симеоне. И турнир в Японии и Кореи в 2002 году пока что последний, на котором отсутствовал Месси в качестве игрока национальной команды. На дворе уже 2018-й, и за все это время Лионель завоевал множество клубных трофеев, личных наград и стал иконой современного южноамериканского футбола. Однако титулов Аргентине Лионель так и не принес.

Российский мундиаль может стать последним для Месси. Лео уже 32 года, через 4 года ему будет 36, что точно скажется как минимум на скоростных данных, дриблинге и выносливости. А ведь стартовая скорость и обводка — главные козыри Лионеля.

Скорее Роналду можно сравнить с Марадоной

Отсутствие наград с Аргентиной вредит имиджу Месси даже больше, чем его неудачи с «Барселоной» в Лиге чемпионов. На протяжении всей карьеры лакмусовой бумажкой для Лео являлись достижения Диего Марадоны, с которым он спорит за звание футбольной примы своей страны. Но пока все выясняли, кто же лучший игрок в истории футбола — Пеле, Марадона или Месси, сборная Португалии завоевала титул чемпионов Европы, а Роналду был и остается ее лидером, который дает результат везде — на поле, в раздевалке и на пресс-конференциях. И теперь все ждут от аргентинца ответного шага, но в состоянии ли он его сделать? Скорее нет, чем да.

Прекрасным моментом для сравнения стало участие двух действующих суперзвезд в чемпионате мира. Причем до этого они оба «втащили» свои сборные на этот самый мундиаль и именно им предстояло тянуть на поле главную лямку. Роналду со своими обязанностями пока справляется. Это он заработал и реализовал пенальти и штрафной, а также оформил хет-трик с испанцами, и это он забил решающий гол марокканцам. Как бы унылы ни были его партнеры по команде, Криштиану был безукоризнен и поэтому полностью заслужил лидерство по количеству забитых мячей. Скорее Роналду можно сравнить по влиянию на сборную с тем же Марадоной.

Роналду был и остается лидером сборной Португалии, который дает результат везде — на поле, в раздевалке и на пресс-конференциях



У Месси все наоборот. Лионель не забил пенальти, тянул одеяло на себя и бил с невыгодных позиций с Исландией, а с Хорватией просто потерялся на поле, не забил с метра, подарив своим хейтерам очередной повод для троллинга. Убери Роналду из сборной, и Португалия влетела бы Испании, как Аргентина Хорватии с тем же счетом, но Криштиану проявил лидерские способности и в одиночку исправил положение национальной команды. Месси в ответ, кажется, просто сломался, понурив голову и разглядывая чистоту своих «ботинок» на зеленом нижегородском газоне все 90 минут с Хорватией.

Месси велик? Нет

Подобное происходит в последние годы все чаще. Причем случается это и на клубном уровне, где титулов у Месси все меньше. Между тем, сбой, кажется, произошел уже давно и тянется эта «поломка» с сезона 2014/2015 годов, когда из «Барселоны» в Катар уехал полузащитник Хави. Как бы сильно не хотели такое слышать поклонники Лео, но, по всей видимости, в тройке Хави — Иньеста — Месси решающим игроком был далеко не аргентинец. Более того, скорее всего, он не был и вторым. Фактов как минимум три:

Месси после ухода Хави ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. У Месси нет никаких наград со сборной Аргентины. Все «золотые мячи» Лионеля — из эпохи Хави — Иньесты.

Российский мундиаль может стать последним для Месси



Конечно, Лео отличный игрок, который имеет право спорить за звание лучшего в мире. Но уже сейчас ясно, что Марадона был и остается величайшим аргентинским футболистом. Он был вожаком своей команды и тянул ее за собой, каким бы плохим не был набор его партнеров. То же самое можно сказать о Роналду, а вот про Месси — нет.