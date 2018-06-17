«Головиная» боль: каковы шансы главной российской звезды пробиться в основу «Ювентуса»

«Дружелюбные» и «враждебные» Александру Головину тактические схемы Аллегри

Еще перед матчем сборной России против саудитов итальянские СМИ сообщили о предварительной договоренности между ЦСКА и «Ювентусом» о трансфере Александра Головина. После феерической победы команды Черчесова над слабейшей командой группы, в которой Александр отметился голом и двумя результативными передачами, итальянские и российские СМИ нагнали еще больше ажиотажа вокруг предполагаемого перехода. Со времен трансфера Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал» ничего подобного в нашем футболе не случалось, так что скоро мы, возможно, станем свидетелями «сделки десятилетия». Популярный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский в своей колонке разбирается в тактических построениях «Ювентуса» и оценивает шансы Александра Головина на место в основе «Старой синьоры».

В «Барселону» фанат «Реала» не пойдет

Не факт, что переход состоится до вылета сборной России с домашнего ЧМ. «Сейчас хочу сконцентрироваться на чемпионате мира и сборной России. Польщен интересом со стороны «Ювентуса», но хочу хорошо провести чемпионат мира. Любимый игрок в составе «Ювентуса»? Там все игроки сильные, но Пауло Дибала — лучший. Он действует на поле креативно и является моим любимым игроком», — заявил Головин сразу после триумфального матча с Саудовской Аравией. Гол и два ассиста в игре с аравийцами сделали Александра уже не только звездой «для внутреннего пользования», но и одним из самых обсуждаемых игроков в Европе.

Сразу после игры команды Черчесова против саудитов итальянское издание «TMW» сообщило, что российского хавбека хочет перехватить «Барселона». Однако все указывает на то, что Головин откажет «Барсе» — хотя бы потому, что с детства является фанатом «Реала». Вероятно, Александр переедет именно в Серию А, и переход в «Ювентус» станет лучшим вариантом для всех сторон.

4-2-3-1

Щесны — Де Шильо, Кьеллини, Кальдара, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Головин, Дибала, Бернардески – Игуаин

Шансы Головина на прохождение в основу при 4-2-3-1: очень высокие





Обратимся к тактическим построениям главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Не секрет, что он один из самых искусных тренеров мирового футбола. Аллегри не является приверженцем строго определенной тактики: на финал Кубка Италии против «Милана» он выставил «елочку» 4-3-2-1, а уже через несколько дней «Ювентус» сыграл в чемпионском матче с «Ромой» по системе 4-2-3-1. У наставника туринцев огромное количество топ-игроков — соответственно, он безболезненно тасует «колоду» и их расположение. В каких же схемах Аллегри Головин будет чувствовать себя наиболее комфортно?

4-3-2-1

Щесны — Де Шильо, Кьеллини, Кальдара, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Матюиди — Головин, Дибала — Игуаин

Шансы Головина на прохождение в основу при 4-3-2-1: неплохие





Под Александра идеально подойдет тактика, которой «Юве» придерживался в игре с «Миланом». Объективно, с Хедирой, Пьяничем и Матюиди ему конкурировать будет невероятно сложно. И тут Головина должна спасти его универсальность, которую он продемонстрировал в игре с Саудовской Аравией. В ней Александр умудрился заработать по одной голевой передаче с каждого из флангов. Переквалифицироваться на роль левого инсайда для него не будет большой проблемой. В этом случае на позиции правого полусреднего плеймейкера расположится Дибала, а на самом острие — Гонсало Игуаин.



4-3-3

Щесны — Де Шильо, Кьеллини, Кальдара, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Матюиди — Головин, Игуаин, Дибала

Шансы Головина на прохождение в основу при 4-3-3: высокие

Когда «Ювентусу» нужно насытить фланги атаки, Аллегри смело переходит на 4-3-3, которая также здорово подойдет Головину. Александр получит возможность смещаться на место левого центрального хавбека, если Матюиди вдруг заиграется впереди. Но основной позицией россиянина при такой схеме может стать зона левого вингера. В свои 22 года Головин очень смело идет в дриблинг, увертлив, а также обладает точнейшим навесом. Во второй части сезона левым вингером в «Юве» нередко играл Марио Манджукич — номинальный центрфорвард. Приход Головина добавит в копилку «Ювентусу» еще одну полноценную схему.



3-5-2

Щесны — Кьеллини, Кальдара, Барцальи — Де Шильо, Хедира, Пьянич, Матюиди (Головин), Алекс Сандро — Дибала, Игуаин.

Шансы Головина на прохождение в основу при 3-5-2: невысокие





Наиболее «враждебной» для Головина в «Юве» станет схема 3-5-2. В ней нет места на левом фланге атаки, и если Аллегри сделает схему базовой к следующему сезону, Головину останется лишь бороться с Матюиди. По своим качествам экс-хавбек «ПСЖ» — оттянутый в глубину разыгрывающий. Блез великолепно видит поле, к тому же очень техничен в отборе. В этом компоненте Головину еще предстоит серьезно прибавлять, так что изначально он французу проигрывает.

Сами Хедира одними своими перемещениями на позиции правого полусреднего придает «Ювентусу» спокойствие, а Миралем Пьянич — и вовсе один из лучших опорников мира. Чтобы ворваться в эту компанию и выдерживать конкуренцию по-настоящему, Головину предстоит проделать поистине невероятную работу. При 3-5-2 Александр обречен выходить на замену и получать серьезную игровую практику разве что в Кубке Италии.

Почему Головин еще не в «Юве»

Учитывая человеческую скромность, талант и трудолюбие Головина, он мог бы теоретически освоить еще одну позицию. При схеме 3-5-2 «Ювентусу» потребуется надежная подмена нестабильному Алексу Сандро. На левого защитника туринцев в прошлом сезоне открыто «наехал» Аллегри, обвинивший бразильца в недостаточной работе на тренировках. Однако до сих пор равноценной замены Сандро «Ювентус» не нашел.

Будь Александр Головин еще и виртуозным левым латералем, Аллегри подписал бы с ним контракт уже сейчас. А пока — ждем дальнейшего развития событий.