Банк «Аверс» отметил 33-летие со дня основания спортивно-творческим праздником

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

2023 год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. На территории Республики Татарстан живут народы с разным историческим прошлым, богатейшим историко-культурным наследием и традициями. Сочетание культурного взаимовлияния и различных конфессий определяет своеобразие культуры Республики Татарстан.

Сотрудникам банка была представлена уникальная возможность познакомится с национальными традициями и играми народов Татарстана, переосмыслить их через призму нравственных ценностей и фольклора. Поделившись на команды, сотрудники преодолевали испытания хранителей станций — состязались в ловкости и координации, интеллекте и креативности.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Председатель правления Аида Волкова открыла праздник словами: «Проведение спортивно-познавательных мероприятий — это добрая традиция нашего банка. Уверена, что новые открытия, спортивный азарт и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».

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Участники мероприятия прошли все испытания, проявив отличную командную работу, спортивные навыки, креативность и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей и музыкальным фестивалем с участием сотрудников банка, на котором своим коллегам-артистам подпевал, без преувеличения, весь коллектив.

ООО Банк «Аверс». Лицензия №415 от 9.06.2014 г.