Банк «Аверс»: сопровождение ВЭД и специальные условия для ведения бизнеса

Банк «Аверс» продолжает помогать своим партнерам адаптировать бизнес-процессы к новым реалиям внешнеэкономической деятельности и предлагает воспользоваться максимально выгодными предложениями и услугами: это международные переводы, обслуживание расчетов по контрактам в рублях и иностранной валюте, покупка-продажа иностранной валюты, конверсионные операции, расчеты с помощью аккредитивов. В настоящее время банк осуществляет операции в таких иностранных валютах, как турецкие лиры, казахстанские тенге, китайские юани и т.д.

Клиенты банка могут получить полный спектр услуг по обслуживанию внешнеэкономической сделки — открытие расчетного счета, переводы и зачисления в валюте на оптимальных условиях и по выгодному курсу. Специалисты Банка «Аверс» всегда окажут консультационную поддержку, помогут избежать многочисленных рисков, а также разобраться в требованиях валютного законодательства РФ, проверят документы, проанализируют сделку.

Банк «Аверс» также предлагает выгодное рассчетно-кассовое обслуживание в рублевых счетах в рамках акции «Счет в Вашу пользу!». Обслуживание счета включает все виды операций с наличностью, прием платежных поручений в рублях и переводы день в день, а также услуги валютного контроля, безналичные переводы и поступления в иностранной валюте. Выгодные условия действуют до 31 декабря 2023 года.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, занимающиеся частной практикой, могут бесплатно открыть расчетный счет. Цена изготовления и заверения копий учредительных и иных документов, предоставленных клиентом для открытия и ведения банковского счета, заверения карточки с образцами подписей и оттиска печати для новых клиентов составит ноль рублей.

Для удобства клиентов все расчеты можно проводить дистанционно. Банк «Аверс» гарантирует надежность и высокую скорость проведения операций.





Чтобы оформить услугу или зарезервировать счет, достаточно оставить заявку на сайте или позвонить по номеру 8 800 700 4321 (звонок по России бесплатно).

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