АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг АКРА обусловлен сильной позицией по капиталу, фондированию и ликвидности, а также адекватным риск-профилем. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.

Рейтинговое агентство отметило величину собственных средств, высокие показатели достаточности капитала при высоком качестве активов, а также высокое качество кредитного портфеля и высокий уровень операционной эффективности, сильную ликвидность и высокий уровень капитализации банка.

Банк «Аверс» — татарстанский банк, занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли, кредитному портфелю и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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