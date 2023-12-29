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Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

10:05, 29.12.2023 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

По давней доброй традиции Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками и подарил клинике медицинское оборудование для ультразвуковой терапии.

Со словами благодарности к Банку «Аверс» обратился главный педиатр ДРКБ Марат Мазитов: «Мы благодарны Банку «Аверс», за многолетнюю поддержку нашей клиники. Компьютерная и медицинская техника, переданные банком за последние годы, помогают улучшить как качество медицинской помощи, так и качество жизни наших маленьких пациентов», — подчеркнул он. По его словам, ежедневно в приемный покой обращается до 500 детей и для клиники важно иметь функциональное медицинское оборудование.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Важной традицией для банка стали и персональные подарки для пациентов, проходящих длительное лечение. Каждый год сотрудники дарят детям новогодние подарки, игры и книги. Вот и в этом году ребятам были подарены настольные игры, благодаря которым маленькие пациенты, несмотря на то, что находятся в больнице, смогут прочувствовать новогоднее настроение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Настольные игры подготовлены Банком «Аверс» по рекомендациям Банка России и Министерства финансов РФ для детей различного возраста. Они являются отличным способом узнать, как вести себя с финансами в разных жизненных ситуациях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники банка вручили игры детям и от всего сердца пожелали детям здоровья и счастливого нового года.

Реклама ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

ЭкономикаБанкиОбществоМедицина Татарстан
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