Банк «Аверс» поздравил пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

14:18, 01.06.2021 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 11
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с Днем защиты детей. Банк подарил клинике пурифайеры для детей, проходящих долгий курс лечения и нуждающихся из-за ослабленного иммунитета в качественной питьевой воде высокой степени очистки. Также сотрудники банка подарили ребятам различные развивающие настольные игры. 

В этот день на территории ДРКБ был организован праздник. Юные артисты подарили маленьким пациентам радость и улыбки, а сотрудники Банка «Аверс», вручая пациентам воздушные шары и подарки, желали им скорейшего выздоровления.


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