Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

16:39, 31.05.2024 Сюжет:  АО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с предстоящим праздником.

Вот уже на протяжении восьми лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике медицинское оборудование для онкологического отделения.

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