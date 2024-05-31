Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с предстоящим праздником.
Вот уже на протяжении восьми лет Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ и безвозмездно оказывает помощь. На днях банк передал клинике медицинское оборудование для онкологического отделения.
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