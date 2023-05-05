Банк «Аверс» поздравил ветеранов с 78-й годовщиной Победы

Фото: Максим Платонов

9 Мая — священный праздник, значимость которого невозможно переоценить. В этот день всегда звучат искренние слова благодарности настоящим героям — за отвагу, смелость, силу воли, бодрость духа. Важно помнить о бессмертном подвиге народа, который отстоял независимость и целостность нашей Родины. По уже сложившейся доброй традиции в преддверии годовщины Дня Победы сотрудники Банка «Аверс» навестили ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарили их за мужество, героизм, проявленный в годы войны, и с пожеланиями крепкого здоровья вручили им подарки.

«Мы гордимся вами, вашим подвигом!»

С предстоящим Днем Победы ООО Банк «Аверс» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники банка на дому навестили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, выразили им слова благодарности, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили подарки.

— Благодарю вас, что не забываете нас! Вы ежегодно уделяете внимание, приезжаете, поздравляете. Спасибо большое! — растроганно сказал участник Великой Отечественной войны 98-летний Генрих Данилович Гаврилов.

Ветеран встретил сотрудников банка в бодром духе и при полном параде. Ордена и медали — тяжелее кителя.

— Как я выгляжу? — поинтересовался Генрих Данилович у гостей. — Стараюсь быть бодрячком, сам за собой ухаживаю.

С предстоящим Днем Победы ООО Банк «Аверс» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Ныне почетный житель Зеленодольска Генрих Данилович Гаврилов родился в деревне Садиково Алькеевского района ТАССР. Повестку в армию юный Генрих получил спустя несколько часов после наступления 18 лет.

Генрих Гаврилов прибыл на станцию Навашино недалеко от Мурома — там его распределили в запасной стрелковый полк. Спустя 2 месяца он получил направление в Арзамасское военное училище, откуда его в срочном порядке отправили на фронт.

— Нас привезли под Харьков. Я видел, как воевали, бомбили и рвали на части. А дня через три меня в первый раз ранили. К счастью, ранение оказалось легким, — рассказывал ранее в интервью «Реальному времени» фронтовик.



В ноябре 1944 года в одной из перестрелок Генрих Данилович получил тяжелое ранение, был задет позвоночник. Раненого солдата переправили в госпиталь в Казахстан: «Это ранение было самым тяжелым в жизни». Уже в госпитале он перенес несколько операций, а потом бойца отпустили домой. Но спустя 4 месяца 19-летнего Генриха вновь забрали в армию…

98-летний Генрих Данилович встретил сотрудников банка в бодром духе

Уже после войны Генрих Гаврилов 2 года проработал в сельсовете, а потом решил освоить профессию. Так он поступил на заочное отделение Московского статистического института — специальность «Промышленная статистика». После выпуска в 1949 году молодого специалиста пригласили в строящийся город Зеленодольск, в отдел снабжения Завода имени Серго, который с конца 40-х начал активно запускать новые производственные линии. На заводе в должности начальника финансового отдела Генрих Данилович проработал до пенсии.

В Зеленодольске ветеран встретил и свою будущую жену. В счастливом браке они прожили 71 год. Сейчас ветеран живет один. Его часто навещают дети и внуки.

Татьяна Васильевна на фронте пробыла с самого первого дня войны и до ее окончания

Следующей гостей встречала ветеран войны, лейтенант медицинской службы Татьяна Васильевна Елфимова. В этом году ей исполняется 103 года.

— От всей души поздравляем вас с наступающим Днем Победы! Мы гордимся вами, вашим подвигом. Желаем здоровья. Пусть вас всегда окружает должное внимание и забота близких людей, — обратились с поздравлениями сотрудники банка к ветерану.

Татьяна Васильевна Елфимова родилась и выросла в Белоруссии, в поселке Руда недалеко от Витебска. В 1936 году окончила медицинский техникум. Еще в студенческие годы она познакомилась с будущим мужем, на тот момент младшим лейтенантом Федором Елфимовым. В счастливом браке они прожили 67 лет.

Но когда началась Великая Отечественная, молодые супруги были вынуждены разлучиться. На тот момент Татьяне Васильевне было всего 20 лет. На фронте она пробыла с самого первого дня войны и до ее окончания. Вспоминать о тех днях она не любит. На бумаге — Татьяна Елфимова всю войну прослужила лаборанткой, делая анализы. В реальности — приходилось вытаскивать с поля боя контуженных бойцов и оказывать медицинскую помощь.

Уже в 23 года юной Татьяне было присвоено звание лейтенанта медслужбы, а позже ее наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1985-м ветеран войны была награждена орденом Отечественной войны II степени, а впоследствии и многочисленными юбилейными медалями. После войны Татьяна Васильевна продолжила работать лаборантом в войсковых санчастях, следуя за мужем. В 1964 году семья переехала в Казань. До самой пенсии Татьяна Елфимова проработала лаборантом в биохимической лаборатории РКБ.

Пять лет назад Татьяна Васильевна неудачно упала и сломала берцовую кость. С тех пор на ноги она уже не встает. Сейчас ветеран живет вместе со снохой Ириной Леонидовной Елфимовой, которая за ней ухаживает. Ее часто навещают дети и внуки.

«Спасибо вам, что не забываете ветеранов»

Теплые слова поздравления в этот день принимала и Зинаида Григорьевна Бушуева. Она встретила сотрудников Банка «Аверс» в праздничном расположении духа.

— Настроение хорошее. Готовлюсь сейчас к праздничным мероприятиям, — поделилась планами Зинаида Григорьевна. — В феврале немного болела, но сейчас себя чувствую хорошо. Спасибо вам, что не забываете ветеранов, поздравляете нас, это очень приятно.

Теплые слова поздравления в этот день принимала и Зинаида Григорьевна Бушуева. Она встретила сотрудников Банка «Аверс» в праздничном расположении духа

Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Была старшим ребенком в большой семье военного — всего было трое детей. На время начала блокады Зинаиде исполнилось восемь лет, младшей сестренке Нине — всего два годика, а брату Юре — четыре. Война застала их не в Ленинграде: в 1940-м отца направили служить на советско-финскую границу, а потом призвали на фронт. Больше семья его не видела.

Когда Зинаиде исполнилось 10 лет, их с мамой и младшим братом эвакуировали в Казань. Много месяцев они с мамой провели в больницах, их лечили от дистрофии, а шестилетнего Юру отправили в приют.

В 1955 году после окончания техникума Зинаиду по распределению направили в Алтайский край. Там она познакомилась с будущим мужем, киномехаником Григорием Федоровичем Бушуевым. В 1957 году они сыграли свадьбу. Но весть о смерти младшего брата Зинаиды заставила их вернуться в Казань. Здесь же она устроилась на работу электромехаником на Центральный телеграф, где проработала до самой пенсии.



1 октября Зинаиде Григорьевне исполнится 91 год.

Зинаида Григорьевна родилась в Ленинграде. Была старшим ребенком в большой семье военного — всего было трое детей

С радостной улыбкой гостей встретила и уроженка Казани Вера Алексеевна Мигунова. В годы Великой Отечественной войны еще ребенком она вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях, прошла через весь ад, но сумела выжить.

Будучи 10-летней девочкой, Вера Алексеевна больше года провела в одном из самых страшных лагерей гитлеровской Германии — Дахау. Концлагерь известен тем, что здесь ставили медицинские эксперименты над заключенными, в том числе и над детьми. «Весь персонал в лагере состоял из русских. Они брали на себя грязную работу. Гитлер все-таки издевался над нами руками наших же людей...» — ранее делилась воспоминаниями Вера Алексеевна.

Затем был лагерь Блатенринг, а уже под конец войны 12-летняя Вера с мамой оказались в трудовом лагере Фрайнман в Мюнхене. В конце апреля 1945 года американские войска заняли Мюнхен и почти через 4 года мать с девочкой были освобождены из концлагеря.

Приехав в Казань, родственников мать с дочерью не обнаружили. Оказалось, что сразу после войны те уехали в Ленинград. Через полгода Вера с мамой получили разрешение на переезд к семье. В Ленинграде Вера Алексеевна получила профессию преподавателя английского языка, но оставаться в городе на Неве не захотела. Тогда по знакомству молодому педагогу предложили во Владивостоке обучать языку сотрудников судов, отбывающих за границу. Здесь же Вера Алексеевна вышла замуж за военного, Льва Владимировича Кузьмина, с которым прожила долгие годы в счастливом браке. В 1962 году семья переехала в Казань.

С радостной улыбкой гостей встретила и уроженка Казани Вера Алексеевна Мигунова. В годы войны еще ребенком она вместе с мамой побывала в трех фашистских концлагерях. Реклама ООО Банк «Аверс»

До самого выхода на пенсию Вера Алексеевна преподавала английский в Казанском авиационном институте, а после занялась волонтерством. Организовала народный русский хор ветеранов «Волжанка», который работает в ДК «Сайдаш».

Сейчас Вере Алексеевне 93 года. Она счастливая прабабушка, у нее шесть внуков и восемь правнуков.

— Дети, внуки постоянно навещают. И вам спасибо, что не забываете, постоянно интересуетесь здоровьем, — сказала Вера Алексеевна. — Сейчас много дел — готовлюсь к предстоящему празднику.

Люция Кашапова, фото: Максим Платонов