Cкидки по картам Банка «Аверс» в сети «ТАИФ-НК АЗС»

Фото: Максим Платонов

Банк «Аверс» и сеть автозаправочных станций «ТАИФ-НК АЗС» продлевают совместную акцию «Командная игра» с повышенной скидкой на топливо. По условиям акции держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида моторного топлива на АЗС «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях сети и распространяются на все карты Visa, MasterCard и МИР, эмитированных Банком «Аверс».



Обращаем ваше внимание, что карты Visa и MasterCard, выпущенные Банком «Аверс», продолжают работать на территории России в обычном режиме и будут действовать бессрочно. Вне зависимости от уровня карты Банка «Аверс», все держатели могут снимать наличные без процентов в банкоматах любого банка на территории России. Кроме того, держатели карт банка могут бесплатно подключиться к интернет-банку «Аверс ONLINE 2.0» и дистанционно совершать платежи, переводы, онлайн-покупки с дополнительной защитой 3D-secure.

Получить подробную информацию о любых банковских услугах можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

Акция «Командная игра» проводится с 01.04.2022 по 30.06.2022. При оплате любого вида топлива банковской картой (международных платежных систем Visa и MasterСard, национальной платежной системы МИР), эмитированной ООО Банк «Аверс», покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции и списком АЗС, участвующих в Акции, можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.