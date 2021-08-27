«День первоклассника» в Банке «Аверс»

10:00, 27.08.2021 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время» 17
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Банке «Аверс» для детей сотрудников провели традиционный корпоративный праздник «День первоклассника». Праздник начался с экскурсии по историческому зданию головного офиса банка. Сюрпризом для ребят стал интерактивный квест — поиск сокровищ. В завершении праздника детям были вручены «умные портфели», содержащие все необходимое для учебы в школе.

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