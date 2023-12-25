Банк «Аверс» открыл Центр обслуживания корпоративных клиентов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Банк «Аверс» открыл Центр обслуживания корпоративных клиентов в инновационном и многофункциональном бизнес-центре в самом сердце Казани — на улице Пушкина, 80.

Новый формат Центра позволит гораздо быстрее решать вопросы банковского сопровождения корпоративных клиентов. Офис совмещает в себе функционал премиального клиентского офиса по обслуживанию корпоративных клиентов и современного бизнес-центра.

Корпоративный бизнес традиционно является основополагающим направлением в деятельности Банка «Аверс» и ориентирован на сотрудничество с предприятиями нефтехимической, нефтеперерабатывающей, телекоммуникационной сферы, торговли и строительства.

Банк «Аверс» предоставляет полный комплекс банковских услуг для обеспечения потребностей любого бизнеса: от расчетно-кассового обслуживания, размещения денежных средств, зарплатных проектов, дистанционного обслуживания до банковских гарантий, кредитования, брокерских и депозитарных услуг. Банк также является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. Банк предлагает клиентам брокерское обслуживание и услуги собственного депозитария на рынке акций и облигаций.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Банк «Аверс» гордится доверием и поддержкой системообразующих предприятий Республики Татарстан и выражает уверенность в том, что совместное сотрудничество с предприятиями Татарстана приведет к совместному развитию и новым успехам.

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

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