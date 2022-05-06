Банк «Аверс» поздравил ветеранов войны с 77-й годовщиной Победы

По доброй ежегодной традиции Банк «Аверс» в преддверии Дня Победы поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. Накануне сотрудники банка навестили 97-летнего фронтовика Генриха Даниловича Гаврилова, 95-летнего участника Великой Отечественной войны Гарифзяна Галиевича Галиева, 102-летнюю лейтенанта медслужбы Красной армии Татьяну Васильевну Елфимову, 92-летнюю узницу концлагеря Веру Алексеевну Мигунову, 90-летнюю блокадницу Зинаиду Григорьевну Бушуеву и 87-летнюю блокадницу Людмилу Александровну Хитрину. Поблагодарили их за героизм, проявленное мужество и с чувством глубокого уважения вручили им подарки.
Ветераны были искренне рады вниманию и делились воспоминаниями нелегких военных лет.
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