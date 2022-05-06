Марафон «Минувших лет живая память»: сотрудники Банка «Аверс» рассказывают о своих родных — ветеранах Великой Отечественной войны

Фото: Ринат Назметдинов

Великая Отечественная война без исключения коснулась каждой семьи. Матери, сестры, дочери провожали на фронт своих сыновей, братьев, отцов, которые ценой неимоверных усилий, страданий и величайшего героизма одержали победу и спасли мир от ужасов фашизма. Сегодня в Казани проживают 5199 ветеранов. И с каждым годом их становится все меньше. Наш долг — сохранить память о великом подвиге нашего народа. В преддверии Дня Победы Банк «Аверс» запустил марафон «Минувших лет живая память», в котором собраны рассказы сотрудников банка, бережно хранящих воспоминания и истории героев своих семей.

Эльмира Тагирова: «Ахмедшин Шайдулла Зайнуллович, мой дедушка, родился в 1909 году в Арском районе ТАССР. На фронт был призван в 1941 году, служил в 32-й кавалерийской Смоленской Краснознаменной дивизии ордена Суворова ездовым 40-го артиллерийского полка. Дошел до Берлина в звании старшего лейтенанта. За подвиги награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».



О войне дедушка не любил вспоминать. Помню, как однажды он показал мне благодарственное письмо, которое он получил лично из рук Маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Когда я держала в руках это письмо, я испытала гордость за своего любимого деда! И после той встречи с Буденным он стал отращивать усы.



Своим днем рождения бабай, так ласково и с любовью мы всегда называли дедушку, считал 9 мая. Помню, как в детстве после парада Победы, где он принимал участие, мы собирались у него дома в кругу родных и близких. Это были самые счастливые моменты моего детства. Дедушки не стало в 1992 году…Спустя много лет мне удалось найти в архивах его наградной лист 1944 года».



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Аида Гильмутдинова: «На фронт мой дедушка Гильмутдинов Агзам Бурганович попал в 1943 году, когда ему было17 лет. Воевал в морской пехоте в воинском звании старшины стрелков-автоматчиков береговой охраны. Был командиром стрелкового отделения. В боях над вражеской Японией получил ранение в ногу. Из рядов Советской армии был мобилизован в 1950 году.



В 1954 году дедушку командировали на целину. В феврале 56 года был награжден ЦК ВЛКСМ знаком «За освоение новых земель», а спустя год медалью «За трудовую доблесть».



За участие в боевых действиях также награжден орденами и медалями: «За победу над Японией», медалью Жукова, знаком «Фронтовик 1941–1945», орденом Отечественной войны».

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Эльмира Аристархова: «Мой дедушка Гимранов Мухаммат Самматович родился в 1908 году в деревне Бакрчи Тетюшского района Татарстана. На фронт его призвали в 1942 году. Воевал под командованием Маршала Советского Союза Рокоссовского. В 1945 году в бою во время контратаки немцев заменил выбывшего из строя товарища и уничтожил из своего оружия врагов. После долгожданной Победы дедушка по долгу службы на полгода остался в Берлине. Вернулся домой в 1946 году и вместе с семьей переехал в город, где позже родилась моя мама. О войне не любил вспоминать и мало что рассказывал.



После войны дед работал в речном порту, обеспечивая жену и пятерых детей. Позже от работы ему предоставили квартиру на улице Портовой. Семья была дружная и набожная. Помню, как каждый день дедушка ходил на обеденный намаз в мечеть Марджани.



Умер в 1988 году в возрасте 80 лет. Награжден медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».



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Аида Гильмутдинова: «Моя бабушка Ибрагимова Шамсинур Ибрагимовна родилась 18 апреля 1927 года. Весть о начале войны 14-летнюю девочку застала за сбором капусты в подсобном хозяйстве Князевского спиртзавода. Всех работников завода собрали и объявили, что началась война… Ей пришлось бросить учебу и пойти работать, так как семья была большая — семеро детей. Моя бабушка была вторым ребенком. Отца призвали в армию копать окопы.



Летом бабушка работала на заготовках торфа, а зимой — на лесозаготовках. За старание и трудолюбие ее назначили заведующим склада по приемке зерна и картофеля. Но в военные годы семья все равно жила впроголодь. Весной собирали с полей замерзшую картошку и готовили из нее лепешки. Позже бабушка работала на стройке, а потом на военном заводе собирала детали для самолетов. За хорошую работу ей присвоили звание «Лучший по профессии». В 1954 году по призыву ЦК ВЛКСМ она уехала на целину в Петропавловскую область Казахстана.



Награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда».



В апреле 2022 году Шамсинур Ибрагимовне исполнилось 95 лет».

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Антон Колпаков: «Мой прадед Колпаков Михаил Иванович был призван на фронт в 1942 году, на тот момент у него было четверо детей. К сожалению, прадед не вернулся с фронта. Погиб 14 октября 43-го года при переправе через Днепр. Был похоронен в братской могиле у села Ново-Мунталь, ныне Запорожье. Незадолго до смерти он написал письмо жене и детям, предчувствуя смерть. Оно сохранилось.



«Здравствуйте, Катя, Саша, Витя, Петя, Галя, мама, брат Дмитрий, Люда! Всем привет! До сего времени жив, здоров. Ваших писем давно не получал, начиная с 13 сентября, как пошли в наступление. Не знаю, как вы там, все ли здоровы, чем занимаетесь. Что у вас нового?



Борьба идет сильная, жизнь ежеминутно висит на волоске. Свистят снаряды и пули. Прожить считается большим счастьем. Катя, прошу тебя, если что со мной случится, не грустите. Ребята уже большие будут, будут помогать. Как-нибудь проживете. Необязательно что-то случится, но вполне возможно, так как война идет жестокая, хуже всего с воздуха. Постоянно идем вперед, освобождаем Украину, недалеко осталось до Днепра. Пишите.



6 октября, 1943 год».



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Евгений Селиванов: «Мой дед Селиванов Николай Алексеевич прошел всю войну, был четырежды ранен. Во время боев за Николаев принял первое боевое крещение. Командир батареи доверил ему отделения разведки и связи. Осуществляя наблюдение за противником, он быстро научился засекать огненные точки врага. Разгромив фашистов на Миусе, 5-й гвардейский стрелковый полк с тяжелыми боями продвинулся вперед, преодолев яростное сопротивление, вышел к городу Волноваха, стратегически важному железнодорожному узлу Донбасса. Здесь со слезами радости местное население встретило освободителей.



В конце 43-го года дивизия, в которой служил мой дед, была переведена ниже по течению реки — к железнодорожной переправе, через Днепр, у Херсона, где части вступили в бой за освобождение левого берега. В середине января 44-го дивизия Николая Алексеевича была выведена на переформирование и в начале марта в составе 2-й гвардейской армии направлена к Турецкому валу для вспомогательного удара. Здесь его назначают командиром минометной батареи. Без особых усилий тогда была взята Евпатория. Началась битва за Севастополь. По немецким частям было выпущено две тысячи мин.



В мае 1945 года деда переправляют в Казань, где он был демобилизован. После войны Николай Алексеевич женился и переехал в Набережные Челны, на родину жены. Инвалид Отечественной войны 2-й группы, пенсионер Министерства обороны СССР прожил яркую и насыщенную жизнь».



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Антон Колпаков: «Фокина Зоя Семеновна, дочь кадрового офицера госбезопасности, родилась 21 января 1924 года в Симбирске (ныне Ульяновск). Это родная сестра моего деда по линии мамы. Когда началась война, ей исполнилось 17 лет. В это же время тетя Зоя сразу записалась в аэроклуб на улице Ленина. Там она училась прыгать с парашютом, обучалась азбуке Морзе на курсах радиотелеграфистов. После окончания курсов юная Зоя добровольно пришла в военкомат проситься на фронт. Ее отправили в Куйбышев, сейчас это город Самара на Волге. Там было сформировано 6 рот, из них одна женская. 19 казанских девчат из одного аэроклуба зачислили в 107-й отдельный полк связи, который входил в состав 1-го Украинского фронта. Это было в конце 1943 года.

Как рассказывала тетя Зоя, их рота была на передовой. «Мы должны были держать связь со штабом. Я сообщала о том, что не хватает снарядов, что окружают, что взяли высоту, что на другом фланге появились танки. Принимала сообщения и передавала их через посыльного в штаб. Однажды посыльного не оказалось рядом, а шифровку нужно было срочно доставить в штаб. Я пошла сама. По дороге, переходя затянутое первым ледком болото, провалилась. Это было под Новый год где-то на юге, раз лед был некрепкий. Меня, мокрую, достали свои, раздели и натерли спиртом, пожертвовав наркомовскими ста граммами. Отношение к нам, молодым девушкам, было отеческое».

С 1-м Украинским фронтом Зоя Семеновна прошла Польшу, Венгрию, Чехословакию, Германию и расписалась на Рейхстаге вместе с фронтовыми друзьями. Из 19 казанских девчат вернулись живыми только трое…

Домой Зоя Семеновна вернулась в декабре 1945 года. Первые эшелоны встречали торжественно.

19 лет тетя Зоя проработала штатным сотрудником военкомата, занималась оформлением призывников. За это время она успела выйти замуж за кадрового офицера, родить трех сыновей и принять нелегкое решение растить их одной. Потом ее пригласили работать в Казанское Краснознаменное танковое училище. Там на кафедре огневой подготовки она проработала старшим лаборантом до выхода на пенсию в 2007 году.

Награждена медалью Жукова, орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией». В январе Зое Семеновне исполнилось 98 лет.

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Маргарита Крылова: «Мой дед Фотеев Сергей Евдокимович, уроженец села Изгары, был призван в армию в 1939 году. Война застала его на Украине. Он служил в 23-м стрелковом полку 55-й стрелковой дивизии. В одном из сражений он был ранен и попал в плен. Но ему удалось бежать. После специальной проверки деда направили на 3-й Украинский фронт в 233-й стрелковый полк.

Будучи в звании младшего сержанта, он был участником декабрьских боев 1944 года на территории Венгрии, за что получил благодарность верховного главнокомандующего Сталина.

После войны работал в совхозе «Юлдуз».

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

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Миляуша Мавлетшина: «Сабитов Шакир Файзрахманович, мой прадедушка, прошел всю Великую Отечественную и советско-японскую войны.

Когда началась война, прадедушке было 18 лет. Он находился на службе в рядах Красной армии. Будучи юным красноармейцем, свой боевой путь начал снайпером, затем воевал в саперской роте. После ранения продолжил защищать Родину в качестве военного водителя. Шакир Файзрахманович, действуя в расчете противотанкового ружья, четко и своевременно доставлял все необходимые боеприпасы для боя. В тяжелую минуту вступал в бой с врагом, где показывал образец мужества в борьбе с врагом. Будучи раненным, продолжал сражаться до конца выполняемой задачи. За мужество, проявленное в бою, был награжден медалью «За боевые заслуги».

После окончания Великой Отечественной войны прадедушка был направлен на советско-японскую войну. Позже был награжден медалью «За победу над Японией».

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Неля Никифорова: «Мой дедушка Черняков Адам Иванович родился в 1922 году в деревне Горочечи Гомельской области, Республика Беларусь. В 1942 году, когда дедушке было 20 лет, он был призван на фронт. Служил в Украинском полку под Ленинградом, был сержантом и пулеметчиком. В его подчинении было шесть человек. За время войны был дважды ранен и госпитализирован на Байкал. В 1944 году был демобилизован на родину по ранению.

За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды «За личное мужество и отвагу».

После войны женился и вырастил четверых детей. Работал на пилораме».

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