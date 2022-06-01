Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Сегодня Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с Международным днем защиты детей.

Банк «Аверс» сотрудничает с ДРКБ с 2016 года. За последние шесть лет помимо денежных средств, направленных на озеленение территории клиники, банком были пожертвованы компьютерная и медицинская техника для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения. Сегодня же Банк «Аверс» подарил клинике специальное медицинское оборудование для психологической реабилитации маленьких пациентов, которое через игровые технологии позволяет снизить уровень переживаний, проработать травмы, преодолеть кризисные ситуации и улучшить адаптацию к лечебному процессу.

Также в этот день для детей на территории Детской республиканской клинической больницы был организован праздник. Юные артисты подарили маленьким пациентам радость, улыбки и отличное настроение, а сотрудники Банка «Аверс» вручили детям воздушные шары, подарки и пожелали скорейшего выздоровления.