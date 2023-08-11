АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг Банка «Аверс» обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.

Рейтинговое агентство отметило высокие показатели достаточности капитала, высокое качество кредитного портфеля и значительный объем ликвидных активов.

Банк «Аверс» — татарстанский банк (рейтинг АКРА — A(ru), прогноз «Стабильный»), занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.