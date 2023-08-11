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АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)

09:50, 11.08.2023 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
АКРА подтвердило Банку «Аверс» рейтинг на уровне A(ru)
Фото: realnoevremya.ru

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Аверс» на уровне A(ru), по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг Банка «Аверс» обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится Банк.

Рейтинговое агентство отметило высокие показатели достаточности капитала, высокое качество кредитного портфеля и значительный объем ликвидных активов.

Банк «Аверс» — татарстанский банк (рейтинг АКРА — A(ru), прогноз «Стабильный»), занимает второе место среди банков республики по активам, капиталу, прибыли и вложениям в ценные бумаги. Банк специализируется на операциях на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупных корпоративных клиентов.

Справка

Подробную информацию о рейтингах и услугах Банка «Аверс» можно получить в офисах банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014.

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ЭкономикаБанки Татарстан

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