Экс-гендиректору компании-собственника «Зимней вишни» продлили арест

Суд в Кемерово продлил арест генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компании-собственника «Зимней вишни») Юлии Богдановой до 25 августа.

Ее обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности в торговом центре, где 25 марта произошел пожар. Он унес жизни 60 человек, большинство из них — дети.

Сама Богданова просила о смягчении ей меры пресечения до домашнего ареста. «Я не преступник и не бандит, я умоляю уважаемый суд проявить милосердие и смягчить мне меру пресечения», — цитирует Богданову «Коммерсантъ».

Напомним, женщина ранее обжаловала свой арест. Вместе с ней заявление подали арендатор сгоревшего ТРЦ Надежда Судденок, охранник ЧОП Сергей Антюшин и другие.