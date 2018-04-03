Пять фигурантов уголовных дел о пожаре в ТЦ Кемерово обжаловали свой арест

Пять обвиняемых по уголовным делам, связанным с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, обжаловали свой арест. Об этом рассказали в Заводском районном суде Кемерова.

Сегодня поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой (гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — компании-собственника сгоревшего ТРЦ). Представитель суда уточнил, что накануне были приняты жалобы от арендатора сгоревшего ТРЦ Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании «Системный интегратор», которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина.

Технический директор ТРЦ Георгий Соболев не стал обжаловать свой арест. Кроме того, пока не поступало жалобы на арест от бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, передает «Интерфакс».

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

