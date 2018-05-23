Глава Минздрава Нижегородской области призвал бороться с пикаперами

Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов заявил, что необходимо бороться с движениями пикаперов. Об этом он сказал в ходе проверки Нижегородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на готовность к чемпионату мира по футболу — 2018.

«Вы знаете, что есть пикаперские движения, которые через определенные механизмы, в том числе нейролингвистического программирования, занимаются соблазнением девушек. Такие люди наверняка приедут в Нижний Новгород (в период чемпионата мира, — прим. ред.). Надо уметь противостоять им. В определенной степени такие методики — это насилие над психикой человека», — цитирует его «В городе N».

Ранее Минздрав Нижегородской области объявил выговоры 16 главврачам из-за простоя оборудования.