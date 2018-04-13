Новости происшествий

20:34 МСК
Новости раздела
Происшествия

Минздрав Нижегородской области объявил выговоры 16 главврачам из-за простоя оборудования

12:58, 13.04.2018
Минздрав Нижегородской области объявил выговоры 16 главврачам из-за простоя оборудования
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство здравоохранения Нижегородской области привлекло к дисциплинарной ответственности 16 главврачей за нарушение законодательства. Об этом сообщает прокуратура региона.

Надзорное ведомство выявило факты простоя медицинского оборудования, его неэффективного использования, нарушения трудового законодательства и ряд других недочетов. После этого прокуратура направила представление об устранении нарушений в Минздрав области. За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей главные врачи получили выговор.

В связи с этим был усилен контроль за соблюдением стандартов, за порядком оказания медицинской помощи, а также за ведением электронной записи на прием к специалистам и оснащением автомобилей скорой помощи.

Напомним, ранее главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев назвал Нижегородскую область в числе регионов, плохо обеспечивающих лекарствами больных с редкими заболеваниями.

ПроисшествияОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан