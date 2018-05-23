Дефицит бюджета Нижнего Новгорода за 2017 год составил 2,5 миллиарда рублей

Доходы бюджета Нижнего Новгорода за 2017 год составили 32,1 млрд рублей, а расходы — 34,6 млрд. Таким образом, дефицит составил 2,49 млрд рублей.



Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на отчет администрации города, в статью доходов вошли налоговые и прочие поступления в размере 12,9 млрд рублей (40,3%) и безвозмездные поступления в размере 19,2 млрд (59,7%).

Отметим, что больше всего расходов (15,6 млрд рублей, 45%) пришлись на образование.



Ранее АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.