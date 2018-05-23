Россия не поддержит предложение ISU против Алины Загитовой

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что организация не поддержит предложение повысить минимальный возраст участников турниров.

«Россия категорически не поддержит это предложение — оно сырое, оно неподготовленное. И то, что оно выдвинуто как срочное, говорит о том, что кто-то очень поторопился.

Я консультировался с нашими коллегами в видах спорта, например, в художественной и спортивной гимнастике. Там возрастной ценз составляет 16 лет для участия в чемпионате мира и Олимпиаде. Но по факту спортсменки могут принимать там участие с 15 лет», — цитирует Горшкова ТАСС.

Напомним, в июне состоится собрание комиссии ISU по фигурному катанию, где могут ввести возрастные ограничения для фигуристок до 18 лет. Данное нововведение коснется Алины Загитовой, которой на данный момент 16.

