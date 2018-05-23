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МЧС предупредило жителей Оренбуржья о жаре выше +30°С

14:29, 23.05.2018
МЧС предупредило жителей Оренбуржья о жаре выше +30°С
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главк МЧС по Оренбуржью предупредил жителей региона о приближении жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в области 24 мая достигнет 30—33 градусов выше ноля.

Также в ближайшие четыре дня из-за жаркой погоды «сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

По данным МЧС, в этом году в области количество степных пожаров выросло в 1,5 раза. Кроме того, площадь природных пожаров увеличилась более чем в три раза. Возгорания сухой травы зарегистрированы на территории всех муниципальных образований области, за исключением Светлинского района.

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