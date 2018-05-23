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В Госдуме РФ предложили приравнять содействие санкциям к госизмене

14:26, 23.05.2018
В Госдуме РФ предложили приравнять содействие санкциям к госизмене
Фото: minsvyaz.ru

В Госдуме РФ обсудили возможность приравнять содействие антироссийским санкциям к государственной измене.

Вторая часть законопроекта об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России будет принята. Однако будет ли в ней присутствовать понятие госизмены,, пока неизвестно, передает ТАСС.

Напомним, вчера, 22 мая, Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях в отношении США и других стран, которые поддержали введенные против России ограничения.

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