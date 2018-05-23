Курултай Башкирии обяжет школы и техникумы исполнять гимн республики перед занятиями
Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии внесут изменения в республиканский закон о госсимволике. Депутаты обяжут образовательные учреждения вывешивать флаг республики, а также исполнять гимн РБ.
«Предлагается норма, в соответствии с которой флаг республики будет вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен на их территориях», — говорится в сообщении пресс-службы Курултая.
Парламент республики также обяжет школы и ссузы исполнять гимн Башкирии перед первым уроком в день начала нового учебного года. Гимн также должен звучать во время массовых мероприятий.
Также предлагается сделать обязательным исполнение гимна Башкирии при открытии памятников и памятных знаков.ОбществоВласть Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым