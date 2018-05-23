В пресс-службе главы Марий Эл опровергли отставку Евстифеева

Пресс-секретарь главы Марий Эл Оксана Никулина опровергла сообщения об отставке Александра Евстифеева.

«Эту информацию крутят независимое оппозиционное издание «7х7» и анонимный Telegram-канал «Железный Феликс». Конечно, все это неправда. Александр Александрович входит в советы, в которые входят только несколько губернаторов Российской Федерации. Вчера было совещание в администрации президента, посвященное развитию местного самоуправления. Он там был один из немногих участников», — сказала она.

По ее словам, Евстифеев примет завтра участие в Петербургском экономическом форуме-2018.

«У него несколько рабочих встреч здесь завтра — подписание ряда инвестиционных соглашений. Мы сейчас участвуем в питерском экономическом форуме. Все в порядке», — цитирует Никулину «ФедералПресс».

«Реальное время» ранее писало, что Евстифеев заработал по итогам 2017 года 6,1 млн рублей.