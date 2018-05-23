Объем выданных ипотечных кредитов в РТ вырос с 10,3 до 18,7 млрд рублей

По итогам I квартала 2018 в Татарстане выдали 11 615 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 18,7 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года татарстанцы получили 7 239 ИЖК на 10,3 млрд рублей, сообщили в Нацбанке РТ.



В марте текущего года средневзвешенная процентная ставка по ипотеке оставила 9,69%. В феврале этого года она составляла 9,74%, в марте прошлого года – 11,49%.



Доля ипотечных кредитов в общем объеме кредитования населения составила 29% против 26% годом ранее, сообщили TatCenter в Нацбанке РТ.

Ранее в ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет.