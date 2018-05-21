В ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет

В ЛДПР предложили Минстрою РФ совместно с Центральным банком разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду. С такой инициативой обратился член партии Василий Власов.

Депутат считает, что платежи по ипотеке сперва должны идти на погашение не суммы основного долга за недвижимость, чтобы в случае неисполнения обязательств общий размер пени был меньше.



«Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью» — цитирует политика "РИА Новости".



Ранее Минфин Россииуточнил правила льготной ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком. Теперь они могут получить субсидию даже если ребенок родился в последний день действия программы.