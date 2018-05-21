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Недвижимость

В ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет

08:14, 21.05.2018 1
В ЛДПР предложили выдавать ипотеку с 14 лет
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В ЛДПР предложили Минстрою РФ совместно с Центральным банком разрешить выдачу ипотеки россиянам с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду. С такой инициативой обратился член партии Василий Власов.

Депутат считает, что платежи по ипотеке сперва должны идти на погашение не суммы основного долга за недвижимость, чтобы в случае неисполнения обязательств общий размер пени был меньше.

«Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью» — цитирует политика "РИА Новости".

Ранее Минфин Россииуточнил правила льготной ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком. Теперь они могут получить субсидию даже если ребенок родился в последний день действия программы.

Недвижимость
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:37
    Давайте детей в каналу загонять. Депутаты молодцы!!!
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