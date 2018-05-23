ЦСР: на развитие российских аэропортов до 2024 года понадобится более 230 млрд рублей

На развитие российских аэропортов до 2024 года понадобится более 230 млрд рублей бюджетных инвестиций. Такая цифра приводится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

Отмечается, что реконструкция или строительство затронет 66 аэропортов. Источником данных о необходимых инвестициях «стали предложения Росавиации, скорректированные по результатам обсуждения с операторами аэропортов», передает "Интерфакс".

В ЦСР считают, что поддержание и развитие аэродромной инфраструктуры -является одним из условий роста авиаперевозок. По расчетам экспертов, до 2024 г. пассажиропоток на воздушных линиях может вырасти в 1,8 раза, по сравнению с 2017 годом (105 млн человек).

Еще одним условием роста перевозок воздушным транспортом ЦСР называет их субсидирование. Для этого потребуется нарастить суммарный объем субсидий к 2024 году до 180 млрд руб. Таким образом, суммарные затраты на рост авиационной подвижности составят 410 млрд рублей.



Отметим, что по оценке Росавиации, на развитие межрегиональных авиаперевозок напрямую, не через Москву,потребуется 182,4 млрд рублей.