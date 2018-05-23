Россияне в 2017 году купили в три раза больше облигаций федерального займа

В 2017 году россияне купили в три раза больше облигаций федерального займа (ОФЗ), чем годом ранее. Таким образом, россияне одолжили государству 92,9 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Банка России.

В регуляторе отметили, что инвестиции в облигации стали доступнее благодаря размещению Минфином ОФЗ для населения, а снижение ставок по депозитам стимулировало поиск более выгодных решений.

Эксперты полагают, что причины вложений в ОФЗ состоят в росте финансовой грамотности населения, активном открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и снижении ставок по вкладам.

Отмечается, что средняя доходность по рублевым вкладам составляет 6,96% годовых, а некоторые выпуски ОФЗ позволяют получить доходность около 8%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России может нарастить внутренние заимствования в 2018 году. В бюджете заложены внутренние займы на 817 млрд рублей.