В Челнах осудили менеджера компаний «Акком» и «Вест» за присвоение 8 млн рублей

Городской суд Набережных Челнов признал виновным в присвоении денежных средств менеджера по рекламе, обманувшего клиентов компаний «Акком» и «Вест» на восемь млн рублей.



Суд приговорил Максима Доскова к трем годам заключения в исправительной колонии общего режима. С осужденного взыщут в пользу потерпевшей компании «Акком» – 1,7 млн рублей, «Вест» – 6,7 млн, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Досков, являясь внутренним менеджером «Акком» и «Вест», заключал договоры на размещение рекламы на телевидении. Оплата должна была производиться путем передачи телекомпании техники. Под этим предлогом менеджер оформлял фиктивные договоры и счет-фактуры. При этом

Но услуги, как выяснили правоохранители, оказаны не были, всю технику мужчина присвоил.

В деле было три преступных эпизода по статье ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).