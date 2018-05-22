Тренер сборной Аргентины о вызове на ЧМ Кристиана Ансальди: Он подходит нашему стилю игры

Главный тренер сборной Аргентины Хоххе Сампаоли, который два дня назад огласил список футболистов для подготовки к российскому мундиалю, объяснил свой выбор защитника «Торино» Кристиана Ансальди, который провел в казанском «Рубине» пять лет.

— Мы утвердили заявку после долгого и тщательного анализа. Футболисты, которых я вызвал, больше других подходят к нашему стилю игры. Например, мы вызвали Кристиана Ансальди, потому что он универсальный защитник и может играть на обоих флангах, — цитирует тренера Football Italia.



31-летний защитник «Рубина» Кристиан Ансальди пришел в «Рубин» в 2008 году, и покинул в 2013 году, когда перебрался в петербуржский «Зенит». За время выступлений в Казани Кристиан дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка России, двух Суперкубков России и Кубка Содружества.



