FIFA не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами
Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.
«FIFA может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, которые были названы в качестве участников ЧМ по футболу в России. Не было обнаружено достаточное количество доказательств нарушения антидопинговых правил», — говорится в заявлении на сайте FIFA.
Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировано и закроет дела.
Расследования по возможным допинг-нарушениям в отношении футболистов, не имеющих отношения к ЧМ-2018, продолжаются.
Ранее стало известно, что WADA не стало восстанавливать права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).СпортФутбол
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