FIFA не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.



«FIFA может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, которые были названы в качестве участников ЧМ по футболу в России. Не было обнаружено достаточное количество доказательств нарушения антидопинговых правил», — говорится в заявлении на сайте FIFA.

Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировано и закроет дела.

Расследования по возможным допинг-нарушениям в отношении футболистов, не имеющих отношения к ЧМ-2018, продолжаются.

Ранее стало известно, что WADA не стало восстанавливать права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).