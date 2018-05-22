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FIFA не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами

20:29, 22.05.2018
FIFA не нашла доказательств применения допинга российскими футболистами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о закрытии расследования о возможном применении допинга российскими футболистами.

«FIFA может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, которые были названы в качестве участников ЧМ по футболу в России. Не было обнаружено достаточное количество доказательств нарушения антидопинговых правил», — говорится в заявлении на сайте FIFA.

Отмечается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проинформировано и закроет дела.

Расследования по возможным допинг-нарушениям в отношении футболистов, не имеющих отношения к ЧМ-2018, продолжаются.

Ранее стало известно, что WADA не стало восстанавливать права Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

СпортФутбол
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