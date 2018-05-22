СМИ: Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк
Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.
Отмечается, что о назначении могут объявить уже сегодня. По данным источника, Шувалову предложил эту должность президент России Владимир Путин. Однако «подписанной бумаги» пока нет.
Напомним, 18 мая стало известно о том, кто не вошел в новое правительство России. Помимо Шувалова, в него не вошли вице-премьеры Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович.ОбществоВласть
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