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СМИ: Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк

13:32, 22.05.2018
СМИ: Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк
Фото: government.ru

Бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов может возглавить Внешэкономбанк. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Отмечается, что о назначении могут объявить уже сегодня. По данным источника, Шувалову предложил эту должность президент России Владимир Путин. Однако «подписанной бумаги» пока нет.

Напомним, 18 мая стало известно о том, кто не вошел в новое правительство России. Помимо Шувалова, в него не вошли вице-премьеры Александр Хлопонин, Дмитрий Рогозин и Аркадий Дворкович.

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