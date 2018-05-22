Кабмин планирует снизить акцизы на бензин и дизельное топливо

Правительство России готово снизить акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил на заседании Госдумы первый заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Есяков.



Предполагается, что акцизы на бензин снизят на 3 тыс. рублей за тонну, а на дизтопливо — на 2 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

С начала года цены на бензин выросли на 4,7%, на дизтопливо — на 9%. По словам Есякова, это гораздо выше темпов инфляции и вызвано тремя основными причинами: повышением акцизов, ростом цен на нефть и укреплением рубля.

Напомним, в Казани стоимость АИ-92 превысила 39 рублей, марка АИ-95 подорожала до 41,6 рубля за литр. Цены на бензин продолжают расти, за месяц отмечается уже третье повышение. Прогнозы дальнейшего развития ситуации — в материале «Реального времени».