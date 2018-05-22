Бывший глава МВД по Удмуртии Первухин заработал в 2017 году 1,7 миллиона рублей

Экс-глава МВД по Удмуртии Александр Первухин задекларировал доход за 2017 год в размере 1,7 млн рублей.

Согласно отчетности, опубликованной на сайте МВД РФ, его жена за прошлый год заработала только 39 тыс. рублей.

В собственности главы министерства внутренних дел по УР находится квартира площадью 95 кв. м. Также он задекларировал гараж (18 кв. м). Его супруге принадлежат доли в двух квартирах на 75,6 и 70 кв. м. В последней квартире имеет долю и несовершеннолетний ребенок Первухиных.

Также вся семья пользуется «служебным жилым помещением» площадью 136,2 кв. м.

Напомним, что в апреле 2018 года президент РФ Владимир Путин отправил Первухина в отставку. Обязанности главы МВД по республике исполняет замминистра Олег Мальцев. Его доходы в отчетности не указаны.