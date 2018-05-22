В Татарстане разбилась 60-летняя пенсионерка на скутере

В Казани скончалась 60-летняя женщина, доставленная из Арского района после опрокидывания на скутере. Двухколесным транспортом пенсионерка управляла сама, однако не справившись с управлением, совершила опрокидывание в Арском районе 8 мая.

По предварительным данным ГАИ республики, причиной аварии была небезопасная скорость.

Женщину с тяжелой сочетанной травмой доставили в Арскую ЦРБ, а 14 мая перевели в Республиканскую клиническую больницу, в отделение нейрохирургии. Однако спасти ей жизнь врачи не смогли. В ночь на 20 мая она скончалась. Об этом «Реальному времени» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Недавно на встрече с байкерами глава ГАИ Татарстана делился информацией: в 2017 году сотрудниками ведомства зафиксировано более 2,5 тысячи нарушений ПДД мотоциклистами, 317 водителей из числа нарушителей на момент совершения правонарушения не имели права управлять мотоциклом.