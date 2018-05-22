Паркинг ТАИФа рядом с НКЦ «Казань» достроят в июне

Фото: Максим Платонов

Территорию благоустройства при строительстве подземного паркинга перед НКЦ «Казань» увеличат до Фуксовского сада. Общая площадь благоустройства составит 30,8 тыс. кв. м. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое провел мэр Казани на территории подземного паркинга.

На сегодняшний день работы по строительству парковки, заказчиком которой выступает ОАО «ТАИФ», близятся к завершению. Вместе с 4-ярусным подземным паркингом на 957 машиномест ведется работа по благоустройству эксплуатируемой кровли парковки и прилегающей территории, сообщает kzn.ru. Наземная часть разделена на автостоянку и прогулочную зону. В прогулочной зоне предусмотрено строительство амфитеатра с панорамным видом на мост «Миллениум» и правый берег Казанки.

«Часть общей территории, которую сегодня планируется благоустроить, изначально входила в проект по строительству паркинга. Но часть сквера в проект не входила и выбивалась из общего вида. Поэтому сегодня принято решение увеличить территорию благоустройства, продолжить ее до склона садика Фукса, — рассказал заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов. — В конце паркинга будет организована удобная прогулочная зона для жителей и гостей Казани. Мы хотим, чтобы люди имели возможность полюбоваться красотой нашего города с этой площадки».

Мэр Казани поблагодарил за новый городской объект: «Все работы выполнены очень достойно. При строительстве рабочие не нарушили существующий архитектурный облик этой территории, наоборот, благоустроили, создали красоту, навели порядок. Этот важный для нас объект станет еще одним подарком от компании «ТАИФ» нашему городу к чемпионату мира по футболу».

Напомним, строительство подземного 4-уровневого паркинга по ул. Пушкина было начато в сентябре 2016 года. Заказчиком объекта является ОАО «ТАИФ», проектировщиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Для машин под землей будет отведена территория в два раза большая, чем сама площадь НКЦ, — 42 тыс. кв. м. На парковке предусмотрены восемь зарядных станций для электромобилей, оснащенных двумя точками для зарядки электрокаров. Строительные работы будут завершены к 15 июня.