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В Госдуму внесли законопроект об «уголовном проступке»

14:12, 22.05.2018
В Госдуму внесли законопроект об «уголовном проступке»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд РФ внес в Госдуму России законопроект об «уголовном проступке», сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что это позволит «сократить количество составов преступлений, за которые предусмотрено лишение свободы». Кроме того, по мнению главы ВС РФ Вячеслава Лебедева, ежегодно такая мера может применяться в отношении 40 тыс. лиц.

Напомним, что Верховный суд РФ предложил отнести к категории «уголовный проступок» около 80 видов преступлений, за которые сейчас не предусмотрено лишение свободы.

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