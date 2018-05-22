Скончалась автор «Настольной книги российской мусульманки» Гульнар Балтанова

В Казани 20 мая на 60-м году жизни скончалась автор «Настольной книги российской мусульманки», доктор философских наук, профессор кафедры «Менеджмент» КГЭУ Гульнар Балтанова. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Гражданская панихида состоялась сегодня в 9.00 на улице Маршала Чуйкова, 54 (Городская клиническая больница №7, патологоанатомическое отделение «Зал прощания»).

Гульнар Балтанова является дочерью советского и российского философа, религиоведа, специалиста по теории и социологии религии, одного из авторов «Атеистического словаря» Равиля Балтанова.

