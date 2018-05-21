Татарстан добавит в резолюцию «Единой России» раздел о многоязычии

Татарстанское отделение «Единой России» собирается дополнить резолюцию Всероссийской конференции партии разделами о многоязычии России.



Предложение высказал секретарь ЕР в Татарстане, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «В резолюции нет раздела, связанного с развитием культуры, духовности нашего общества, с поддержкой многоязычия, многонациональности. Я высказал это на заседании группы. Меня все поддержали. Я думаю, от татарстанского регионального отделения мы эту часть дополним», — цитирует его РБК.

Отмечается, что региональные представители могут дополнить резолюцию в течение месяца.

Ранее стало известно, что появилась петиция в поддержку законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школе. Ее автором стала член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования РТ Екатерина Матвеева.