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Татарстан добавит в резолюцию «Единой России» раздел о многоязычии

18:45, 21.05.2018 2
Татарстан добавит в резолюцию «Единой России» раздел о многоязычии
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстанское отделение «Единой России» собирается дополнить резолюцию Всероссийской конференции партии разделами о многоязычии России.

Предложение высказал секретарь ЕР в Татарстане, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. «В резолюции нет раздела, связанного с развитием культуры, духовности нашего общества, с поддержкой многоязычия, многонациональности. Я высказал это на заседании группы. Меня все поддержали. Я думаю, от татарстанского регионального отделения мы эту часть дополним», — цитирует его РБК.

Отмечается, что региональные представители могут дополнить резолюцию в течение месяца.

Ранее стало известно, что появилась петиция в поддержку законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школе. Ее автором стала член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования РТ Екатерина Матвеева.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:18
    Теплее стало на душе у многонационального народа что мы и наши дети в детских садах и школах снова начнут изучать татарский кто живет в чувашии чувашский итп далее и никто не позволить диктовать куче маленькой--не почитающих местные традицию икультуру какой язык изучать местьным
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    Анонимно 19:28
    Татарскому народу это не запрещают. И никогда не запрещали. Учите. пожалуйста. Не надо навязывать другим национальностям это изучение. Все просто.
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