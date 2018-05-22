Власти Оренбурга поднимут плату за проезд в общественном транспорте

Мэрия Оренбурга сообщила о планах поднять тарифы на проезд в общественном транспорте. Причиной городские власти назвали внедрение системы безналичного расчета в автобусах и троллейбусах областного центра.

Так, проезд в троллейбусе подорожает с 13 до 17 рублей, передает ria56.ru. В автобусах при расчете картой тариф составит 17 рублей, однако за наличные можно будет проехать только за 20 рублей.

«Таким образом, на МКП (МКП «Оренбургские пассажирские перевозки», — прим. ред.) при безналичной форме оплаты, будь то автобус или троллейбус, стоимость тарифа составит 17 рублей. Унификация тарифа вполне объяснима с учетом того, что еще год назад троллейбусный и автобусный парки были объединены», — приводит агентство слова начальника управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Дмитрия Анисимова.

В мэрии считают, что при одобрении проекта депутатами горсовета новая система может быть запущена уже с 1 июля 2018 года.