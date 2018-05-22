Правительство переведет 17,5 тысяч км региональных дорог в федеральную собственность для ремонта

Правительство планирует к 2031 году перевести 17572 километра дорог регионального значения в статус федеральных для последующего ремонта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию протокола заседания правительственной комиссии по транспорту.

В течение трех ближайших лет Росавтодор намерен вернуть регионам 1 тысячу км дорог, которые уже доведены до нужного транспортно-эксплуатационного состояния.



По плану Минтранса РФ федеральный статус получит дорога, ведущая к Крымскому мосту, дороги в обход Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и другие.

Эксперты считают, что передача дорог позволит улучшить соответствие нормативам в конкретном регионе всего на 5−10%. Затраты Росавтодора на ремонт этих дорог они оценивают в 80 млрд рублей.



Ранее стало известно, что Самарская область передаст 95 км региональных автодорог в федеральную собственность.