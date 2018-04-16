Самарская область передаст 95 км региональных автодорог в федеральную собственность

В Самарской области региональные автотрассы общего пользования будут переданы в собственность РФ. Об этом сообщает правительство региона по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

«Было принято решение о передаче автодорог общего пользования из собственности Самарской области в собственность РФ. Это касается участков дорог, формирующих единую федеральную сеть и являющихся продолжением федеральных трасс», — сказано в сообщении.

В федеральную собственность будут переданы 61 км обводной автодороги Самары от трассы «Урал» до трассы «Самара — Волгоград» и 34 км обводной автодороги в районе Сызрани. Ремонт и содержание этих дорог будет осуществляться за счет федеральных средств.

Ранее врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в Самаре в 2018 году будут отремонтированы 45 улиц.