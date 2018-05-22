ФК «Уфа» могут попасться в Лиге Европы более 80 команд от «Севильи» до «Юргордена»

Стали известны возможные соперники ФК «Уфа» во втором отборочном раунде Лиги Европы сезона 2018/2019. Среди них как команды, названия которых на слуху, так и менее известные обывателям.

К первой категории относятся испанская «Севилья», турецкий «Бешикташ», голландский «Алкмаар», румынская «Стяуа», итальянская «Аталанта», французский «Бордо», кипрский АЕК, шотландский «Абердин», «Лиллестрем» из Норвегии или пражская «Спарта».

Не особо имениты немецкий «Лейпциг», португальская «Брага», английский «Бернли», хорватский «Хайдук», австрийская «Адмира Ваккер», голландский «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого, шведский «Юргорден» или даже «Динамо» из Бреста, недавно привлекшее к работе знаменитого Диего Марадону.

К этому неполному списку добавятся еще 47 победителей первого отборочного раунда.

Напомним, «Уфа» впервые в своей истории заняла 6-е место в Российской футбольной Премьер-лиге и получила право попробовать свои силы в еврокубках.