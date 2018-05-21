Московская биржа впервые запустила операции репо с акциями американских компаний
С понедельника, 21 мая, участники торгов на Московской бирже могут заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными акциями США. Об этом говорится в сообщении биржи.
Ранее к торгам в Москве были допущены только иностранные акции компаний с российскими активами, а также еврооблигации российских эмитентов. В дальнейшем список иностранных бумаг для сделок на столичной бирже будет пополняться, причем речь идет не только об акциях из США.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым