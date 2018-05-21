Московская биржа впервые запустила операции репо с акциями американских компаний

С понедельника, 21 мая, участники торгов на Московской бирже могут заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными акциями США. Об этом говорится в сообщении биржи.



К торгам в РЕПО с центральным контрагентом допущены бумаги Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Google, Nike, Microsoft, Nvidia, Twitter и McDonald's. Расчеты по сделкам можно совершать в рублях и долларах.



«Мы хотим давать российским участникам возможность через Московскую биржу работать с международным рынком капитала и ценных бумаг. Это движение в сторону предоставления нашим участникам возможности торговать глобальными инструментами через нашу инфраструктуру», цитирует РБК управляющего директора по денежному и срочному рынкам Мосбиржи Игоря Марича.

Ранее к торгам в Москве были допущены только иностранные акции компаний с российскими активами, а также еврооблигации российских эмитентов. В дальнейшем список иностранных бумаг для сделок на столичной бирже будет пополняться, причем речь идет не только об акциях из США.