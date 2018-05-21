Дамаск полностью освобожден от ИГИЛ — сирийская армия

В понедельник, 21 мая, сирийская армия объявила о полном освобождении Дамаска и пригородов от боевиков «Исламского государства» (группировка признана в России террористической).



В командовании заявили, что прекратят военные операции только после полного уничтожения терроризма в республике, «какова бы ни была цена», передает ТАСС.

Ранее этим же днем правительственные войска заявили о возобновлении операции против боевиков ИГИЛ в квартале Хаджр-эль-Асвад. Позже появились сообщения об установлении полного контроля над кварталом, лагерем палестинских беженцев и начале операции по зачистке отдельных радикалов.

Хаджр-эль-Асвад и палестинский лагерь считались последними форпостами ИГИЛ в Дамаске.