«Роснефть» готова выплатить шести акционерам почти 210 миллионов рублей

Совет директоров «Роснефти» предложил утвердить вознаграждения акционерам на общую сумму в $3,385 млн (около 209,9 млн рублей по текущему ЦБ России).



Больше всех — $600 тысяч – предложено выплатить председателю совета Герхарду Шредеру. Маттиасу Варнигу и Дональду Хамфризу — по $580 тысяч, Олегу Вьюгину — $565 тысяс, Айвану Глазенбергу и Алсуваиди Файзалу — $530 тысяч, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к годовому собранию акционеров компании.

Отмечается, что «Роснефть» выплачивает вознаграждения только «независимым» членам совета директоров, а также участникам СД, являющимся уполномоченными представителями интересов России. Исключения составляют государственные служащие и главный исполнительный директор.